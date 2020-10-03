"ريفير".. لماذا أطلق خواكين فينيكس على اسم شقيقه على مولوده الأول؟

رنا صلاح الدين - استقبل النجم العالمي خواكين فينيكس، خلال الأيام الماضية طفله الأول من حبيبته روني مارا، وذلك في سرية تامة دون أن يكشف عن الأمر.

وأفادت التقارير الهوليودية، أن فينيكس على مولوده الصغير، اسم شقيقه ريفير والذي توفي عام 1993 بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

ويعد ريفير هو شقيق خواكين فينيكس، حيث كان الأول ممثل أمريكي بدأ مسيرته الفنية عام 1982 بعمر 12 عاماً.

وظهر ريفير في 24 عمل سينمائي وتلفزيوني مختلف، وبدأ مسيرته الفنية في التمثيل في العاشرة من عمره في الإعلانات التلفزيونية لكنه توفي بجرعة زائدة من المخدرات.

وحصل خواكين فينيكس في شهر فبراير الماضي، على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل لعام 2019، عن آدائه في فيلم "الجوكر"، المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك.