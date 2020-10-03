صور| حقيبة بـ 12 ألف دولار.. شاهد طفلة كيلي جينر في أول دراسة

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رنا صلاح الدين - كشفت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، عن صور توثق أول يوم مدرسة لابنتها ستورمي ويبستر ذات العامين.
وظهرت الطفلة مرتدية ثوبا أسود وحذاء رياضي وحقيبة ظهر "هيرمس توريون كليمنس" يبلغ ثمنها 12 ألف دولار.
ويعد هذا ليس بغريب على أنماط حياة الأثرياء، خاصة أن والدة الطفلة نجمة الواقع كايلي جينرالتي تبلغ ثروتها قيمتها 900 مليون دولار.
وظهرت طفلة كايلي الوحيدة وهي تقفز بين سيارتين، إلا أنها لم ترتد الكمامة في الفيديو الذي ظهرت فيه.
ودوماً ما تظهر نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر بدون الكمامة حتى إنها قوبلت بانتقاد كبير من قبل كثيرين فى ذروة تفشى فيروس كورونا.
كايلي جينر
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