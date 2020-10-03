صور| بكمامة وقميص.. النجمة إيفا لونجوريا تدعم المرشح الديمقراطي جو بايدين

رنا صلاح الدين - بدأت ردود الأفعال تتزايد بكثرة من مشاهير المجتمع الأمريكي، على معترك الانتخابات الرئاسية، بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدين.

وعقدت مناظرة بين الثنائي خلال الأيام الماضية، انتهت بشجار حاد بينهما، وتراشق بالألفاظ وهو ما أدى لإنهائها قبل موعدها.

ودعمت النجمة العالمية إيفا لونجوريا المرشح الديمقراطي جو بايدين، إثناء جولتها داخل حي ليتل هافانا في ميامي.

إيفا لونجوريا

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وارتدت إيفا كمامة عليها اسم بايدن، حيث طالب متابعيها بتأييده، وذلك استمراراً لمساندتها إياه خلال الفترة الماضية، منذ إعلانه الترشح في الانتخابات أمام ترامب.

وكتبت إيفا لونجوريا على القميص الخاص بها كلمة vote، أو "صوت"، في إشارة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ما بين ترامب وجو بايدن.

وتنضم إيفا بهذا القميص لعدد كبير من مشاهير هوليود، الذين حرصوا على ارتدائه، كجزء من الدعاية للانتخابات الرئاسية الأمريكية.