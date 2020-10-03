بعد جدل زواجه من حلا شيحة.. معز مسعود يرد على انتقادات حواره مع ملحد: "عقد نفسية"

رنا صلاح الدين - خرج الداعية معز مسعود، ليرد على كم الانتقادات التي وجهت له بعد أن استضاف في إحدى حلقات برنامجه السابق " Reality "، الملحد ريتشارد دوكينز.

ويعد هذا الظهور الأول لمعز، بعد حالة الجدل التي اثيرت الأيام الماضية حول زواجه من الفنانة حلا شيحة، والذي لم ينفيه أو يؤكده رغم تداول كم أخبار كثيرة عنهما.

ونشر معز، صورة جمعته بـ دوكينز، وعلق عليا من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:"نفسي أفهم ايه اللي مضايق بعض الناس في ظهور ريتشارد دوكينز في برنامجي Reality وإننا نناقش بعض فكريا؟".

وأضاف قائلًا:"أحيانا باتصدم من العقد الفكرية والنفسية اللي في بعض العقليات العربية المعاصرة! حرام لا عارفين يفهموا الأديان ولا الحداثة ولا الفلسفة ولا العلوم التجريبية ولا الفن!".

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معز مسعود

معز مسعود

وكانت قد ترددت أخبار ارتباط حلا بمعز مسعود، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها معز مسعود ظهر من خلالها وهو جالسًا على الأرض ويعزف جيتاروعلق عليها قائلًا: "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

لتقوم حلا شيحة بالتعليق على الصورة، حيث تسآلت عن من التقط له الصورة، ليرد عليها قائلًا:"شخص مميز جدا".