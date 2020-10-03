بالصور| عمرو دياب يقابل حبيبته الأولى بعد سنوات طويلة في زفاف أمير شاهين

رنا صلاح الدين - احتفلت النجمة إلهام شاهين، بزواج شقيقها أمير شاهين على المونتيرة منة جاب الله، في حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، دينا الشربيني، محمد الشرنوبي، هنا شيحة، رانيا فريد شوقي، والمنتج جمال العدل، هالة صدقي، وهنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي.

وجمع حفل الزفاف بعد مرور سنوات كبيرة، كل من الهضبة عمرو دياب، وخطيبته "حبيبته" الأولى وهي إيناس شاهين شقيقة إلهام، والتي لم تكلل بالزواج في النهاية.

نجوم الفن في حفل زفاف امير شاهين

نجوم الفن في حفل زفاف امير شاهين

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وكانت قد تحدثت إلهام شاهين، عن السبب وارء عدم زواجهما من قبل عندما حلت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، ووجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالًا لها:"بوظتي جوازة أختك من عمرو دياب ليه؟".

وردت إلهام وقتها قائلة:"كل شيء نصيب، عمرو دياب وإيناس أختي اتخطبوا، وبعدين محصلش نصيب، يمكن أنا اللى بوظت الجوازة، معرفش".

وتابعت حديثها:"مرفضتش، ممكن يكون حصل خلافات، إيناس أختي كانت صغيرة".