رنا صلاح الدين - طلب الإعلامية المصرية ريهام سعيد، من جمهورها الدعاء لوالدتها، وذلك بعد استئصالها ورم في المخ.
ونشرت ريهام، صورة لوالدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة قائلة:"ارجو الدعاء لامي ربنا يشفيها شالت ورم من المخ و حصل مضاعفات كتيرة".
وأضافت:" كل واحد بيزعل مامته او بيتخانق معاها بلاش لما بيمرضوا او بيصيبهم مكروه بتحس ان الوقت الي اتدايقت فيه او ضيعته في خناق خساره كبيره . بحبك يا امي".
وتمنى الكثير من متابعي ريهام، الشفاء لوالدتها، وجاءت تعليقاتهم كالتالي:" يارب يشفيها ويخليهالك تاج على راسك، اللهم اشفيها وعافيها يا رب يا مجيب الدعاء اللهم استجب، ربنا يشفيها ويعفي عنها ويخليهالك".
وكانت قد شاركت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، من داخل إحدى العيادات.
الإعلامية المصرية قالت إنها قررت إزالة "تاتو" حاجبيها، حيث أنها تريد الرجوع إلى طبيعتها والبُعد عن أي شيء مصطنعًا.
ريهام ظهرت في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص بموقع "الفيسبوك" خلال اجراءها عملية نزع "التاتو" من حاجبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تطلب الدعاء لوالدتها بعد استئصالها ورم في المخ: "حصل مضاعفات كتيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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