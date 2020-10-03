رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن البرومو الدعائي التشويقي لفيلم "ماكو"، الذي يضم نخبة من نجوم الفن، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية قريبًا.
ونشرت ناهد، الإعلان عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت قائلة:"طالما الرحلة بدات مفيش رجوع الإعلان التشويقي الأول لفيلم ماكو.. قريباً بجميع دور العرض".
تدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة (سالم اكسبريس) عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات.
فيلم "ماكو" يشارك في بطولته كل من ناهدالسباعي ونيقولا معوض وسارة الشامي وبسمة وعمرو وهبة وفريال يوسف وخالد أنور ومحمد مهران، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.
يذكر أن الفنانة ناهد السباعي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "النهاية"، بطولة النجم يوسف الشريف.
المسلسل شارك فيه كل من سهر الصايغ، الفنان عمرو عبد الجليل، وشريف منير، وأحمد وفيق، وهو فكرة يوسف الشريف ومن تأليف عمرو سمير عاطف ، وإنتاج سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوحى من أحداث "العبارة سالم إكسبريس".. شاهد البرومو التشويقي لفيلم "ماكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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