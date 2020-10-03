تسريب صوتي.. ترامب غير قلق من إصابته بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه ليس قلقا من إصابته بفيروس كورونا، والذي نقل على أثر الإصابة به للمستشفى.

وكان ترامب قد اعترف في وقت سابق، للصحفي بوب وودورد، أن فيروس كورونا خطير وسريع الانتشار، ويدمر صحة الإنسان.

وحصلت شبكة "سي أن أن"، على تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي في حديث صحفي، بشأن فيروس كورونا.

وقال ترامب في التسجيل الصوتي ردا على سؤال، "هل تخشى الإصابة بفيروس كورونا؟"، ليرد قائلا: "لا أخشى ذلك، ولا أعلم السبب".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "لا أعلم لكنني لست قلقا حيال ذلك".