بعد تألقه في الحفل.. نجيب ساويرس عن محمد رمضان: "مايكل جاكسون مصر"

رنا صلاح الدين - أحيا النجم المصري محمد رمضان، حفلًا غنائيًا أمس الجمعة بمناسبة افتتاح رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد مشاريعه الجديدة، بحضور عددًا من المشاهير.

وأشاد نجيب ساويرس، كعادته بمحمد رمضان بعدما تألق وأشعل المسرح بمجموعة من أغانيه الشهيرة التي تشعل حماس الجمهور، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" محمد رمضان = مايكل جاكسون مصر .....نمبر ١ ".

نجيب ساويرس

على جانب آخر يخوض محمد رمضان، المنافسة الرمضانية المقبلة بمسلسل "موسى"، بعدما قرر تأجيل مسلسل "الإمبراطور"، عن قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي.

يذكر إن محمد رمضان حصل على البراءة بعد ان كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبسه سنة وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، وكفالة ١٠ آلاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، حيث قام برفع الدعوى بعدما أعلن رمضان عن العرض الذي قدمه للطيار بعد وقفه عن العمل، حيث قام رمضان بعرض مبلغ مالي كتعويض له بعد وقفه عن العمل.