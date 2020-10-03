كارول سماحة تُعلن عن مشاركات دولية لفيلمها “بالصدفة”

متابعة بتجــــــــرد: استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققها عربيًا منذ عرضه في العام الماضي 2019، يحقق فيلم “بالصدفة” للنجمة اللبنانية كارول سماحة تميّزًا جديدًا لكن هذه المرّة على نطاق أوسع، حيث يُشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدّولية.

وأعلنت كارول سماحة عن ذلك من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، أشارت من خلالها إلى أنها ستعلن في الأيام المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول المشاركات الدّولية للفيلم.

وكتبت كارول، عبر صفحتها في موقع “تويتر”: “سعيدة بتلقي هذا الخبر الرائع، فيلمي اللبناني بالصدفة سيشارك في مهرجانات دولية.. انتظروا المزيد من التفاصيل قريبًا”.

يروي فيلم “بالصدفة” قصّة ريشار (بديع أبو شقرا) الذي يتعرّض لعمليّة نهبٍ لحقيبة كومبيوتر تحتوي على أسرارٍ كثيرة مكدّسة في هارد ديسك كونه يعمل في مجال الحماية والمراقبة. أثناء ملاحقته للسارق المراهق، يجد ريشار نفسه منجذباً بشكلٍ غريبٍ تجاه “فرح” السيدة التي إقتحم دارها عنوةً (كارول سماحة) باحثاً عن السارق الذي رآه يدخل بيتها؛ إمرأة عادية وإستثنائية بنفس الوقت تناضل للعيش بكرامة في مجتمعٍ قاسٍ وغير عادل.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالصدفة” هو الأوّل لكارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.