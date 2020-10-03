نيللي كريم تدعم المصابات بسرطان الثدي

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها على “إنستغرام” صورة لها مع شعار مستشفى “بهية” لعلاج سرطان الثدي، حرصت من خلالها على تقديم الدعم للسيدات المريضات بسرطان الثدي، حيث كتبت معبرة عن فخرها بالمستشفى وما يقدمه من رعاية وعلاج ودعم للمريضات.

يذكر أن شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي في بلدان العالم كافة، هو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه.

على جانب آخر، أعلن المنتج جمال العدل عن إلغاء الجزء الثاني من مسلسل “بـ100 وش” وتحويله إلى فيلم سينمائي بدلاً من ذلك.

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ويعتبر القرار سابقة في تاريخ الإنتاج التلفزيوني المصري، حيث جرت العادة على تحويل الأفلام إلى مسلسلات وليس العكس. وأكد العدل في تصريحات لبرنامج ET بالعربي أن فكرة الفيلم لاقت ترحيبا من الجميع، وسيكون بنفس فريق الممثلين وكذلك المخرجة “كاملة أبو ذكرى” وستبدأ أحداثه تماما من حيث انتهت أحداث المسلسل عند هروب أفراد العصابة إلى سويسرا.

وأضاف أن استقرارهم على فكرة تقديم “بـ100 وش” كفيلم جاءت بعد إدراكهم أن تصوير جزء ثانٍ سيحتاج إلى جهد كبير من الجميع.

يذكر أن مسلسل “بـ100 وش” تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.