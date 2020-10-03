متابعة بتجـــــــــــــرد: إحتفلت النجمة التركية هازال كايا بيوم ميلادها الـ 30 برفقة زوجها علي اتاي خلال تواجدهما في أحد المطاعم، وبدت على طبيعتها وفي غاية الجمال.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للاحتفال البسيط، الذي أعده لها زوجها من خلال قالب حلوى وبحضور عدد من أصدقائها للإحتفال بميلادها. ووثقت مقاطع فيديو منتشرة على السوشيال ميديا الأجواء الشبابية المميّزة وطرافة وعفوية النجمة التركية مع أصدقائها، وكذلك بيّنت الصور حب واهتمام زوجها بها.
ولفتت النجمة التركية الأنظار بعدما نجحت في استعادة رشاقتها وخسرت الوزن الزائد الذي اكتسبته بعد إنجاب طفلها الأول فكرت، وبدت في الصور بملابس كاجوال وعلى طبيعتها من دون مكياج.
وكانت كايا أكدت ان وزنها بعد الحمل والانجاب لا يؤثر عليها ولا تهتم بالمسألة، مؤكدة انها نولي الاهمية الاولى والاساسية لطفلها وتأمين حياة صحية سليمة له.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – كيف احتفلت هازال كايا بعيد ميلادها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.