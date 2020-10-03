بالفيديو – كيف احتفلت هازال كايا بعيد ميلادها؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: إحتفلت النجمة التركية هازال كايا بيوم ميلادها الـ 30 برفقة زوجها علي اتاي خلال تواجدهما في أحد المطاعم، وبدت على طبيعتها وفي غاية الجمال.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للاحتفال البسيط، الذي أعده لها زوجها من خلال قالب حلوى وبحضور عدد من أصدقائها للإحتفال بميلادها. ووثقت مقاطع فيديو منتشرة على السوشيال ميديا الأجواء الشبابية المميّزة وطرافة وعفوية النجمة التركية مع أصدقائها، وكذلك بيّنت الصور حب واهتمام زوجها بها.

ولفتت النجمة التركية الأنظار بعدما نجحت في استعادة رشاقتها وخسرت الوزن الزائد الذي اكتسبته بعد إنجاب طفلها الأول فكرت، وبدت في الصور بملابس كاجوال وعلى طبيعتها من دون مكياج.

وكانت كايا أكدت ان وزنها بعد الحمل والانجاب لا يؤثر عليها ولا تهتم بالمسألة، مؤكدة انها نولي الاهمية الاولى والاساسية لطفلها وتأمين حياة صحية سليمة له.