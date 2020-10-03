أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات طفولته بفيديو مع والديه

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي على حسابه لخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو استعاد به ذكريات ظهوره في فيلم “إسكندرية كمان وكمان” للمخرج يوسف شاهين.

وظهر الفيشاوي الصغير بشخصيته، عندما عرض شاهين لقطات من اعتصام الفنانين عام 1987، حيث ظهر الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وزوجته وقتها الفنانة سمية الألفي وابنهما أحمد.

وكتب تعقيباً على الفيديو: “أنا طلعت في التلفزيووون في إسكندرية كمان وكمان ليوسف شاهين كان بيصور اعتصام حقيقي للفنانين”.

فيلم “إسكندرية كمان وكمان” إنتاج عام 1990، تأليف وإخراج يوسف شاهين، بطولة يوسف شاهين ويسرا وعمرو عبد الجليل.

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم “30 مارس” من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني، ويشارك في بطولته دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.