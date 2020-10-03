صورة لـ غادة عبد الرازق في سن العشرينات.. هل تغيرت كثيرًا؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنانة المصرية غادة عبد الرازق أثارت اهتمام الكثير من المتابعين. وفيها بدت في العشرينات من عمرها وهو ما أطلق موجة من التعليقات التي ركزت على المقارنة بين مظهري الفنانة القديم والحالي.

وفي هذا السياق أشار بعض الناشطين إلى أنها لم تتغير كثيراً وأنها ما زالت تحتفظ بالملامح نفسها رغم التغييرات التي فرضها على معالم وجهها التقدم في السن. وفي المقابل رأى آخرون أنها تغيرت إلى حد كبير جداً وحققت الصورة في النصف ساعة الأولى بعد النشر ما يقرب من ألفي إعجاب.

وتبين أن الفنانة نشرت الصورة قبل هذا على حسابها الخاص على التطبيق وأنها حققت من خلالها أكثر من 59 الف إعجاب. ويشار إلى أنها لفتت الأنظار في وقت سابق باستخدامها تطبيق Reface App الذي يساعد على إلصاق الوجه بجسم شخص آخر مع تقليده. واستعانت لهذه الغاية بمقاطع مصوّرة للفنانة العالمية شاكيرا وبدت وكأنها ترقص على طريقتها.