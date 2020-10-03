والدة كيم كرداشيان في مأزق كبير.. حارسها الشخصي يرفع دعوى تحرش

متابعة بتجــــــــــــرد: تواجه كريس جينير، والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان، موقفاً صعباً حيث رفع حارس الأمن الخاص بها مارك ماكويليامز دعوى قضائية ضدها وضد ابنتها كورتني كارداشيان متهماً إياهما بالتحرش به.

وأشار في الوثائق التي قدمها للمحكمة إلى أنه تعرض للمضايقات غير الرغوب فيها وأن هذا حدث تحديداً في شهر أيار (مايو) من العام 2017 أي بعد توليه العمل لدى الأسرة.

وقال إن كريس كانت غالباً ما تعلق بطريقة خادشة وغير لائقة وعنصرية تجاهه وتجاه زملائه مع الإشارة إلى انها ارادت التقرب الحميم منه.

وفي المقابل رفضت محامية جينير هذه الاتهامات وأصدرت لهذه الغاية بياناً رسمياً جاء فيه: “تنفي كريس بشكل قاطع قيامها بأي تصرف غير لائق تجاه مارك. فقد كان يعمل خارج المنزل ولم تتعامل معه بشكل مباشر إلا في مرات قليلة”.

كما دافعت عن كورتني بالقول إنها غير متهمة بارتكاب أي فعل غير لائق مع الحارس ولهذا لا يمكن التحدث عن ادعاءات خيالية لا أساس لها من الصحة.