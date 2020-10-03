دونالد وميلانيا ترامب في الحجر الصحي بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن موقع CNN أنه تم تشخيص إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمرض الناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد. وذكر تقرير أن الفحوص التي أجريت له وللسيدة الأولى ميلانيا أظهرت نتيجة إيجابية.

وأفاد بأن هذا يمكن أن يشكل خطراً على صحة الرئيس الذي يبلغ الـ74 عاماً ويعاني من الوزن الزائد وهو ما يعني أنه ينتمي إلى الفئة التي يمكن أن تواجه تعقيدات صحية.

ونقل تغريدة نشرها الرئيس الأميركي في وقت سابق وجاء فيها: “هذا المساء تم تشخيص إصابتي وميلانيا بفيروس كوفيد 19 وقد بدأنا باتباع إجراءات الحجر من أجل التعافي”. كذلك كتبت زوجته على حسابها الخاص أنها وزوجها يشعران بأنهما بحالة جيدة”.

وكان طبيب الرئيس الخاص شون كونلي أشار إلى إصابة الأخير وغرد: “الرئيس والسيدة الأولى بحالة جيدة حالياً وسيبقيان في البيت الأبيض إلى ان يشفيا تماماً”. وتابع أن الفريق الطبي سيسعى إلى تأمين العناية اللازمة لهما بالاستعانة بكبار الاختصاصيين والمؤسسات الطبية في البلاد”. وذكر أن الرئيس سيواصل القيام بمهماته من دون انقطاع. ويشار إلى أن أحد مساعدي ترامب وهو هوب هيكس خضع للحجر الصحي بعد إعلان إصابته في وقت سابق.