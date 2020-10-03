كلينت إيستوود بطل فيلم "كراي ماتشو" الجديد.. إخراج وتمثيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحضّر الممثل والمخرج الأمريكي كلينت إيستوود البالغ 90 عاما، لإخراج فيلم جديد بعنوان "كراي ماتشو" سيشارك فيه أيضا بدور تمثيلي.



وذكر موقع "ديدلاين" أن تواريخ انطلاق تصوير الفيلم الجديد أو بدء العرض في الصالات مازالت غير معروفة، إلا أن "إيستوود بدأ استكشاف مواقع للتصوير".

سيناريو فيلم "كراي ماتشو" الذي لم يحصل رسميا بعد على موافقة شركة "وورنر براذرز" المنتجة، من تأليف ن. ريتشارد ناش مؤلف قصة تحمل العنوان عينه في سبعينيات القرن الماضي، بمشاركة نك شينك كاتب السيناريو الذي تعاون مع كلينت إيستوود في فيلمي "جران تورينو" (2008) و"ذي ميول" (2018).

وتدور قصة الفيلم حول نجم سابق في رياضة الروديو ومربي خيل حاليا، يوافق على مهمة أوكلها إليه أحد مدرائه السابقين وتقضي بالتوجه إلى المكسيك لخطف ابن هذا الأخير المقيم مع والدته المدمنة على الكحول، وإعادته إلى والده في تكساس على الجانب الآخر من الحدود.

وذكرت وسائل إعلام في هوليوود أن أرنولد شوارزينيجر كان يعتزم العودة إلى السينما في 2011، بعد نهاية مهمته في منصب حاكم ولاية كاليفورنيا، من خلال بطولة فيلم "كراي ماتشو"، غير أن المشروع أجهض حينها.