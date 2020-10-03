شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل وأحمد السقا أيام "الكحرتة" فى عرض مسرحى لمشروع تخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن صور قديمة له مع الفنان أحمد السقا، خلال دراستهم فى المعهد العالى للفنون المسرحية، خلال عرض أحد مشاريع التخرج لأحد زملائهم، حيث نشر عبد الجليل، هذه الصور عبر صفحته على فيسبوك، قائلا عنها: "أيام المعهد من مشروع تخرج صديقى المهندس حسام البستانى، أنا والنجم أحمد السقا، كنا لابسين ملابس المشروع والبستانى هو اللى جنب السقا وجنبه عبد العزيز.. ياه كانت أيام".





من ناحية أخرى، يجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور مدير بنك خلال أحداث فيلم "الخطة العامية" المقررعرضه فى السينمات قريباً، وخلال الأحداث هناك محاولة لقتل عمرو عبد الجليل بعد مساعدة على ربيع وغادة عادل وتوتا، بسرقة البنك التى يعمل فيه وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

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وفيلم "الخطة العامية" يشارك فى بطولته بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزي، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وتدور أحداث الفيلم فى قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

كما شارك عمرو عبد الجليل، فى بطولة فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى والذى انتهى من تصويره مؤخرا.



