شكرا لقرائتكم خبر عن غناء وشعر وحكى فى "صالون مصر المبدعة" بمشاركة سميرة عبد العزيز ومحمد بهجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد من جديد "صالون مصر المبدعة" تحت عنوان "حكايات من سيناء" احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وتقديم الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت مدير ومؤسس الصالون، ويتخلل الصالون فقرات غنائية للفنانين "رباب ناجى، مصطفى سامى، محمد فوزى"، وأشعار يلقيها محمد بهجت بمشاركة النجمة القديرة سميرة عبد العزيز.

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الصالون يقدم بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، في السابعة من مساء يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية .

من جانبه، أكد الشاعر محمد أحمد بهجت أن الصالون يناشد كل الضيوف الكرام الراغبين في الحضور بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة وصحة الجميع.