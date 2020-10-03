شكرا لقرائتكم خبر عن هارفى واينستين يواجه 6 اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسى فى لوس أنجليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المدعية العامة لمنطقة لوس أنجليس يوم الجمعة إن المنتج والمخرج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين وجهت إليه ستة اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي القسري في لوس أنجليس.

وقالت مدعية المنطقة جاكي لاسي في بيان إن الاتهامات تشمل ضحيتين وتعود إلى حوادث وقعت قبل أكثر من عشر سنوات.

ويواجه واينستين الذي أدين في وقت سابق من هذا العام في نيويورك بارتكاب جرائم جنسية، جرائم امتدت من عام 2004 إلى عام 2013 في لوس أنجليس.

ولم يصدر تعليق فوري عن ممثلين لواينستين الذي يقضي 23 عاما في السجن في نيويورك، على الاتهامات الجديدة. ودأب واينستين على إنكار ممارسة الجنس بالإكراه.

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وفي حالة إدانته بالتهم الموجهة إليه في لوس أنجليس، يمكن أن يواجه واينستين الذي كان ذات يوم أحد أقطاب هوليوود ما يصل إلى 140 عاما في سجن الولاية وفقا للبيان الصادر يوم الجمعة.

وقالت لاسي في البيان "أتوجه بالامتنان للنساء اللائي أبلغن في البداية عن هذه الجرائم حيث منحت شجاعتهن القوة لأخريات للتقدم (ببلاغات)".

كان ممثلو الادعاء في لوس أنجليس اتهموا واينستين (68 عاما) في بادئ الأمر بالاعتداء الجنسي على امرأتين خلال حوادث منفصلة في عام 2013. وجاءت تلك الاتهامات في يناير.

ورحبت حركة (#مي تو) بادانته في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب في قضية جنائية باعتبارها انتصارا للحركة ضد السلوك الجنسي المشين من قبل رجال.

واستهل الادعاء في لوس أنجليس اجراءات التقدم بطلب لتسلم واينستين من نيويورك واحتجازه مؤقتا. ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن تسليمه في ديسمبر.