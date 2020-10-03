بالصور| أحدث ظهور لدينا الشربيني وعمرو دياب في حفل زفاف أمير شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان عمرو دياب على حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين، الذي أقيم أمس في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، عدة صور جمعتها بـ"الهضبة"، والفنانة دينا الشربيني، وعدد كبير من الفنانين بينهم الفنانة إلهام شاهين شقيقة العريس، والفنانة يسرا، إلى جانب العروس "منة"، كما ظهر عمرو ودينا في صورة مع طفلي الفنانة هالة صدقي.

الحفل شهد حضور "هاني سلامة، هنا شيحة، هالة صدقي، بشرى، المنتج جمال العدل، محمد الشرنوبي، منة شلبي، (الكينج) محمد منير، رانيا فريد شوقي".

واحتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته في 11 سبتمبر الماضي، بحضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والنجمة هنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.