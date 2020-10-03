أكرم فريد لـ"الخليج 365": أوشكت على الانتهاء من تصوير "ثانية واحدة" و"صابر وراضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أكد المخرج أكرم فريد، أنه أوشك على الانتهاء من تصوير فيلميه "ثانية واحدة" لدينا الشربيني و"صابر وراضي " لأحمد آدم.

وقال فريد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يتبقى له يومان في كل عمل للانتهاء من تصويرهما بشكل نهائي.

وأضاف، أنه لم يتحدد موعد تصوير اليومين المتبقيين بكل عمل نظرا لظروف كورونا، وهو نفس السبب الذي جعل الجهة المنتجة لكل عمل لم تحدد أيضا أي موعد لطرحهما بالسينمات.

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وأشار إلى أن كواليس العمل بالفيلمين لها طابع خاص لديه، وأنه سعيد بالتجربتين، متمنيا أن ينال كل عمل إعجاب ورضا الجمهور.

فيلم "ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، وبطولة: دينا الشربيني وفتحي عبدالوهاب ومصطفى خاطر وسوسن بدر، وعدد من الفنانين.

فيلم "صابر وراضي" بطولة أحمد آدم ومحسن محيي الدين ورزان مغربي ومحمد مهران وسلوى عثمان وتأليف علاء حسن ومحمد نبوي.