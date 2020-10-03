10 مشاهد من حفل زفاف أمير شاهين: رقص دينا وحضور الكينج و"زغروطة" وفاء عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء أمس الجمعة، حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين على المونتيرة منة جاب الله بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وإليك أبرز 10 مشاهد من الحفل:-

- شهد الحفل حضورا مكثفا من النجوم، وعلى رأسهم: يسرا، هاني رمزي، هاني سلامة، داليا البحيري، سمير صبري، أشرف زكي، كارول سماحة، إيناس الدغيدي، وفاء عامر، أمل رزق، ريم البارودي، بوسي، تامر حبيب، لبلبة، هاني شاكر، كريم أبو زيد، صابرين، رانيا فريد شوقي، منة شلبي، هالة صدقي، هنا شيحة، بشرى، محمد الشرنوبي، انتصار، المنتج جمال العدل، ومصمم الأزياء هاني البحيري، الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

- كما شهد الحفل ظهورا خاصا للكينج محمد منير والذي حرص الكثيرون على التقاط الصور التذكارية معه.

- مازح الفنان هاني سلامة، الفنان أمير شاهين، بسبب ربطة العنق "البابيون"، وحرص أن يربط بنفسه له قبل حفل الزفاف، وهو يخاطبه قائلا: "سيبلي أنا الحتة دي.. وسيبلي طلعة الجاكت كمان"، بينما علّق أمير: "أيوه هم دول الناس بتوعي".

"زفة" الحفل جاءت على أنغام لبنانية، وتحديدا أغنيتي "عرس الغوالي" للفنان ملحم زين، و"اللي ما يحب النسوان" لفارس كرم، وشاركت إلهام شاهين شقيقها وعروسه الرقص عليهما.

- نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عددا من الفيديوهات، وظهرت إلهام شاهين بفيديو، وهي تطلق "زغروطة" احتفالا بكتب كتاب في حضور المأذون وأسرة العروسين.

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- ووجهت إلهام شاهين، رسالة خاصة لشقيقها من حفل زفافه قائلة: "أنا أسعد واحدة في الكون، ويا رب يسعده ويجيبلنا عيال كتير".

- غنى محمد الشرنوبي أغنيته "قلبي ارتاح" والتي قام "يوتيوب" بحذفها مؤخرا بسبب شكوى من المنتجة سارة الطباخ، وهي من كلمات محمد يسري، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع مصطفى الحلواني، مكس وماستر خالد سند، ورقص "شاهين وزوجته" على أنغام الأغنية والتي تقول كلماتها: "عرفت معنى الحب إيه، أول ما جت عيني في عينيك، لقيت في حضنك اللي عايزه من الحياة".

- أحيّت الحفل الراقصة دينا والتي نشرت لها بوسي شلبي مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام "الدنيا زي المرجيحة".

- الفنانة وفاء عامر حرصت على مشاركة دينا الرقص خلال الحفل، كما أطلقت "زغروطة" احتفالا بالزفاف.

- ظهرت الفنانة ريم البارودي وهي ترقص خلال الحفل، كما قامت هي الأخرى بإطلاق "زغروطة" احتفالا بالزفاف.

ويأتي ذلك بعدما احتفل أمير شاهين بخطوبته في 11 سبتمبر الماضي، بحضور عدد نجوم الفن، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.