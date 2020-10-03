أحمد السقا: محمد هنيدي لو طلب عينيا أديهاله ورحمة أبويا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النجم أحمد السقا، إن الفنان محمد هنيدي صاحب فضل كبير على كل أبناء جيله والأجيال اللاحقة له، متابعا: "إحنا اتحسبنا على هنيدي وعلاء ولي الدين الله يرحمه وعلى أحمد آدم وأشرف عبدالباقي؛ لأننا طلعنا في وقت هما اللي فتحولنا فيه الأبواب".

وأضاف السقا، خلال حواره ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC: "هنيدي تحديدا صاحب فضل على جيل كامل، وهفضل أقولها في كل برنامج، ولما روحتله مهرجان الجونة وهو بيتكرم فدي أقل حاجة ممكن أعملها لهنيدي".

تابع: "هنيدي لو طلب عينيا أديهاله والله ورحمة أبويا، هنيدي سبب سعدي، هنيدي صديقي منذ بدايتي في مسلسل (النوة)، عشنا مع بعض سنين وعمر ومسرح وحياة، ونعرف بعض على مستوى البيوت، محمد بالنسبالي أخ أكبر مقاما وسنا وله عندي كل التقدير والاحترام".

اختتم: "محمد هنيدي رأس السهم التي عبرت وعبر بعدها جيل كامل.. ده حقه.. مكنش حد بيروح سينما، جه محمد فؤاد وهنيدي كسروا الدنيا بـ(إسماعيلية رايح جاي)، وبعدها (صعيدي في الجامعة الأمريكية) اللي طلعنا كلنا".