تراند اليوم : بعد أزمة حلا شيحة .. معز مسعود ظهر مع "سبّاب الإسلام" ويشتم منتقديه

واصل المنتج والداعية معز مسعود إثارة الجدل بعد ظهوره مع شخص اشتهر بالإساءة إلى الإسلام.

واصل الداعية معز مسعود إثارة الجدل وذلك بعد ظهوره مع ريتشارد دوكينز - أشهر ملحد في العالم - وهجومه على منتقدي هذا الظهور.

وقال مسعود في تدوينة عبر "فيس بوك": نفسي أفهم ايه اللي مضايق بعض الناس في ظهور ريتشارد دوكينز في برنامجي Reality وإننا نناقش بعض فكريا؟

وأضاف: أحيانا باتصدم من العقد الفكرية والنفسية اللي في بعض العقليات العربية المعاصرة! حرام لا عارفين يفهموا الأديان ولا الحداثة ولا الفلسفة ولا العلوم التجريبية ولا الفن!

وكان معز مسعود أثار سحابة من الجدل بسبب ما تردد عن زواجه من الفنانة حلا شيحة.

