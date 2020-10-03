تراند اليوم : فيديو| اعتداء على ممثل شهير.. مجهول يوجه له اللكمات ويطرحه أرضًا في الشارع

تعرض كاتب السيناريو والممثل الكندي، ريك مورانيس لهجوم غير مبرر أثناء سيره في شوارع نيويورك من قبل رجل وجه لكمه في رأسه، وطرحه أرضًا.

وبعد أن تقدم ببلاغ إلى شرطة نيويورك، قامت مجموعة من الضباط بزيارة مورانيس في منزله في "أبر ويست سايد" ثم قاموا بإطلاع المراسلين على حالته بعد الهجوم غير المبرر.

قال المحقق كاز دوتري، أحد ستة شرطين ضمن فريق الاستجابة السريعة للشؤون المجتمعية بشرطة نيويورك، الذي زار الممثل في مورانيس بعد ظهر الجمعة، إنه يتعافى. وأضاف: "(مورانيس) بخير. انه قوي.

أضاف الضابط: "إنه يريدنا فقط أن نقبض على الشرير وأن نختفي كل هذا". تابع: "لقد أصيب ببعض الإصابات في جانبه الأيسر"، موضحًا أن مورانيس يعاني من "بعض الألم في الجانب الأيسر من ساقه".

وتابع الضابط جونادل دوريجو: "في هذه اللحظة، (مورانيس) يريد فقط البقاء في المنزل، إنه يريد فقط التعافي، ويريد فقط، كما تعلمون، راحة البال، وبمجرد أن يتحسن، سيخرج ويقوم بأشيائه اليومية التي عادة ما يفعلها"

ووثق كاميرا المراقبة الهجوم على مورانيس (67 عامًا)، حين تفاجأ برجل مجهول الهوية يمشي بجواره بضربه في رأسه، مما أدى إلى سقوط على الأرض.

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لم تكشف شرطة نيويورك عن الضحية باسم مورانيس في التغريدة، لكن سلطات إنفاذ القانون أكدت الهوية لاحقًا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

بعد الهجوم، زار مورانيس مستشفى محلي، حيث أبلغ عن ألم في رأسه وظهره ووركه الأيمن. ومع ذلك، فإن مدى إصاباته غير معروف. ثم قام الممثل بإبلاغ الشرطة بالحادث.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه جرائم مثل القتل بنسبة 40 في المائة، وارتفع السطو بنسبة 38 في المائة في مدينة نيويورك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، حيث غادر السكان وسط جائحة كوفيد -19.



