فيديو.. السقا يروي قصة إنقاذ سليمان عيد من الغرق 

واصل الفنان المصري أحمد السقا حديث الذكريات في الجزء الثاني من لقائه مع برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "cbc"، مساء الجمعة.

وروى السقا قصة مثيرة جمعته بالنجمين المصريين سليمان عيد ومحمود عبدالمغني قائلا "قررت أنا وسليمان عيد ومحمود عبد المغني السفر لمحافظة الإسكندرية ذات مرة، وبالفعل وصلنا فندق المنتزه الساعة 9 صباحا، واقترح سليمان عيد نزول البحر في منطقة أبوقير، وقال وقتها إن السباحة مهمة جدا لعضلة القلب".





وتابع السقا حديثه: "سليمان عيد ظل لمدة 7 سنوات فاكر إنه مريض قلب، وفي الآخر تبين أنه لا يعاني من أي شيء، المهم نزل يسبح في البحر، وكانت المفاجأة أنه غطس في البحر ولم يظهر".

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وواصل حديثه: "عندما شعرت بالقلق قررت القفز في المياه لإنقاذه، والغريبة إن محمود عبدالمغني كان مرعوبا ولا يجيد السباحة، وحاول أن يمنعني من السباحة قائلا: (يا أحمد مبعرفش أعوم)".





وأضاف: "لكن نزلت البحر وبحثت عن سليمان عيد وعندما عثرت عليه أنقذته وتم عمل الإسعافات اللازمة له، ومر الموقف على خير".

وخلال المقابلة التلفزيونية تحدث الفنان محمد هنيدي عبر الهاتف، وأشاد بأخلاق السقا ومواقفه الرائعة، كما تحدثت الفنانة منة شلبي وكشفت عن وجه آخر في شخصية السقا، مشيرة إلى أنه يجيد كتابة الشعر الرومانسي.