شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم TENET يحقق 64 مليون دولار إيرادات فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات فيلم الإثارة والخيال العلمى TENET للمخرج العالمى كريستوفر نولان في الصين حيث حقق أكثر من 64 مليون، حسبما أعلن موقع بوكس أوفيس، وذلك رغم قيود كورونا، وهو من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم، وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكانت بعض التقارير التى نقلتها صحيفة فاريتى، كشفت عن وجود تسريب لنسخ غير أصلية لفيلم الإثارة والخيال العلمى Tenet للمخرج كريستوفر نولان، عبر منصات الإنترنت والمواقع غير المرخصة، بعد مرور ما يقارب الأسبوع من طرحه فى دور العرض السينمائى فى عدد من الدول حول العالم.

ووفقاً للصحيفة فإن بعض النسخ غير الأصلية للفيلم احتوت على ترجمة باللغة الكورية وأخرى باللغة الألمانية، ويأتى هذا التسريب مع عودة السينمات فى عدد كبير من الدول من أجل النهوض بصناعة السينما بعد توقفها خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وواجه فيلم الخيال العلمي والإثارة Tenet للمخرج كريستوفر نولان مشكلة فنية جديدة في الصوت، بعد أن أوضح عدد كبير من المشاهدين وجود أزمة في انخفاض صوت الممثلين أثناء المشاهد الحوارية، وعدم تناسقها مع الموسيقى المصاحبة للمشهد.