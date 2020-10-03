شكرا لقرائتكم خبر عن نجوميتهم بدأت بصدفة وضربة حظ.. عطل الأتوبيس سبب اشتغال ماجدة بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيراً ما يكون للحظ والصدفة دور كبير فى حياة الإنسان، فقد تؤدى إحدى الصدف لتغيير مساره دون ترتيب منه، وهذا ما حدث فى حياة الكثير من نجوم الفن ومنهم نجوم الزمن الجميل، الذين كان لبعض الصدف أو لمواقف الحظ دور كبير فى بداية مشوارهم الفنى.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1964 نشرت المجلة موضوعاً تحت عنوان "قصص من كتاب الحظ"، تحدث فيه عدد من نجوم الزمن الجميل عن دور الحظ فى حياتهم وكيف لعبت الصدفة دورها فى بدداية مشوارهم ووضعتهم على أول طريق الفن.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة ماجدة التى قالت إن تعطل الأتوبيس الذى كانت تستقله من مدرستها فى شارع شبرا إلى منزلها فى حى عابدين كان سبباً فى اشتغالها بالسينما.

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وقالت ماجدة إن الأتوبيس تعطل ذات يوم ما أدى إلى نزول كل الركاب الذين وقفوا فى الشارع فى انتظار أتوبيس آخر.

وأوضحت أنها أصيبت بضيق وغضب بسبب ما حدث وجاء رجل يبدو من مظهره أنه أجنبى وسألها إن كانت التذكرة التى معه تصلح لركوب الأتوبيس القادم، فأجابته بعصبية أنها ليست موظفة فى الشركة حتى تعرف مثل هذه الأمور، وأعجب الرجل بطريقتها الحادة مع صغر سنها، فعاد يسألها بطريقة لبقة عن سر غضبها، ويطمئنها أن أتوبيس آخر سيصل ويوصلها إلى بيتها سالمة، وكانت تجيبه بعصبية، ثم طلبت منه أن يكف عن الحديث معها لأنه ليس بينهما سابق معرفة.

لكن فوجئت ماجدة بأن الرجل عرفها بنفسه وأنه سينمائى معروف ومنحها الكارت الخاص به وطلب منها أن تزوره فى مكتبه، وبالفعل زارته ماجدة وأجرى لها اختباراً واختارها لبطولة فيلم الناصح الذى كان أول عمل لها بالسينما وبداية لمشوارها الفنى الكبير، الذى بدأ صدفة وبضربة حظ تسبب فيها تعطل الأتوبيس.