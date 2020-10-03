فيديو وصور.. نجوم الفن في حفل زفاف الفنان أمير شاهين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر على حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين، شقيق النجمة المصرية إلهام شاهين، على منة جاب الله.

وأقيم حفل الزفاف بأحد الفنادق الكبرى، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

وجاء حفل الزفاف بعد مرور 21 يوما على حفل الخطوبة الذي أقيم بالساحل الشمالي.







ومن النجوم الذين حرصوا على تهنئة العروسين، الكينج محمد منير، منة شلبي، بوسي شلبي، هالة صدقي، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، يسرا، هاني سلامة، هاني رمزي، هنا شيحة، داليا البحيري، رانيا فريد شوقي، المنتج جمال العدل والمطرب محمد الشرنوبي.





ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عددا من الفيديوهات والصور من حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام".

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وكان أمير شاهين احتفل بخطوبته في 11 سبتمبر الماضي على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.





وتعمل زوجته "منة جاب الله" مونتيرة، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان 2020، بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان محمود حميدة والفنان خالد النبوي.



كما عملت "منة جاب الله" مساعدة مونتير في فيلم "حرام الجسد" بطولة ناهد السباعي، وهي خريجة المعهد العالي للسينما.



