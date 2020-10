شكرا لقرائتكم خبر عن 429 مليون مشاهدة لكليب Dynamite لفريق BTS.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت نسب مشاهدة كليب فريق BTS الكورى الجديد "Dynamite"، حيث استطاع تحقيق عدد مشاهدات كبير وصلت 429 مليون مشاهدة على موقع يويتوب، ومنذ تشكيل الفرقة المكونة من سبعة شبان فى عام 2013، (BTS) نقلت موسقى البوب الكورية الجنوبية إلى آفاق جديدة وجابت موسيقاها العالم، وتصدرت الفرقة قائمة بيلبورد هوت لأفضل مئة أغنية بأغنيتها الشهيرة (Dynamite) وهي أول أغنية تغنيها الفرقة بالكامل باللغة الإنجليزية واستقبلها جمهور موسيقى البوب الأمريكية بحفاوة شديدة.

من جهة أخرى أعلن الفريق الكورى الشهير BTS أنه يستعد لإطلاق ألبومه الغنائى وهو الخبر الذى أسعد الملايين من محبى وعشاق الفريق وكشف فريق BTS أن الألبوم سيحمل عنوان " BE " و من المقرر أن يتم إطلاقه فى 20 نوفمبر المقبل ، و بذلك سيكون ألبوم "BE" هو الألبوم الثانى الذى يطلقه الفريق خلال عام 2020 ، حيث أطلق BTS فى شهر فبراير الماضى ألبوم " Map of the Soul: 7 " .

وكان فريق BTS قد تحدث مؤخرا لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد أنه كان بصدد إقامة جولة غنائية ضخمة لولا جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " ، لكن أعضاء الفريق الآن يضعوا كل تركيزهم على إنجاز المزيد من الاعمال الفنية إضافة إلى تعلم العزف على الآلات الموسيقية.