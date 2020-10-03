شكرا لقرائتكم خبر عن The Eight Hundred يحقق 441 مليون دولار فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات فيلم The Eight Hundred ، حيث حقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر حول العالم رغم قيود فيروس كورونا، محصلا إيرادات وصلت إلى 441 مليون دولار أمريكي، والفيلم عن رواية هيلمر جوان وتدور أحداثه حول مواجهة تاريخية بين الجنود الصينيين واليابانيين في شنجهاي في الثلاثينيات من القرن الماضي.

فيلم " The Eight Hundred " هو ملحمة حرب يصور دفاع الجنود الصينيين عن مستودع ضد الجيش الياباني الغازي خلال معركة شنجهاي عام 1937. وقد لاقى استحسان رواد السينما والنقاد بعد عرضه، وبعد 14 عرضاً غير رسمي في الصين، والفيلم من إخراج جوان هو Guan Hu ، ومن أشهر أعماله فيلم "Mr. Six"

فيلم The Eight Hundred، تم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX ، هو أول فيلم صيني رئيسي يتم عرضه في المسارح الصينية منذ تفشي COVID-19.