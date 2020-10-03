"أريكة" برنامج جديد لطلال سام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الفنان الكويتي الشاب طلال سام، لطرح برنامج جديد على أنغامي، في تجربة جديدة يعتمد فيها على أن يستمع الجمهور (للبودكاست- محتوى صوتي) دون مشاهدته كمقطع فيديو.

"البودكاست" يحمل اسم "أريكة"، وفكرة البرنامج تعتمد على أن يجلس المتواجدون على أريكة ويتحدثون عن موضوع اجتماعي أو قضية متداولة.

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ويستعد طلال لطرح حلقة جديدة كل سبت، والبرنامج من تقديم طلال سام وبيبي العبدالمحسن.

جدير بالذكر أن طلال يشارك في بطولة سلسلة أفلام قصيرة تحمل اسم "إكس" من إنتاج شركة بالمخبة.