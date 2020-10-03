- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يستعد الفنان الكويتي الشاب طلال سام، لطرح برنامج جديد على أنغامي، في تجربة جديدة يعتمد فيها على أن يستمع الجمهور (للبودكاست- محتوى صوتي) دون مشاهدته كمقطع فيديو.
"البودكاست" يحمل اسم "أريكة"، وفكرة البرنامج تعتمد على أن يجلس المتواجدون على أريكة ويتحدثون عن موضوع اجتماعي أو قضية متداولة.
ويستعد طلال لطرح حلقة جديدة كل سبت، والبرنامج من تقديم طلال سام وبيبي العبدالمحسن.
جدير بالذكر أن طلال يشارك في بطولة سلسلة أفلام قصيرة تحمل اسم "إكس" من إنتاج شركة بالمخبة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أريكة" برنامج جديد لطلال سام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.