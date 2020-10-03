ليفربول يعلن إصابة لاعبه ساديو ماني بفيروس كورونا

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ساديو مانيه
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن إصابة لاعبه ساديو ماني بفيروس كورونا ، ليصبح ثاني لاعب في صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يصاب بالفيروس.
ويأتي الكشف عن إصابة ماني بعد أيام من الإعلان عن إصابة الوافد الجديد إلى الفريق تياغو ألكانتارا، وبالتزامن مع تنامي المخاوف من موجة ثانية للوباء في بريطانيا حيث رصدت، الجمعة، حوالي 7 آلاف حالة إصابة و 66 حالة وفاة.
وتمثل إصابة ماني ضربة للمدرب يورغان كلوب، إذ إنه سوف يغيب عن مواجهة آستون فيلا ضمن الدوري الممتاز، إلى جانب ألكانتارا، وكذلك جويل ماتيب وأليكس أوكسليد تشامبرلين وكوستاس تسيميكاس.
وأوضح فريق ليفربول أن ماني حاليا في الحجر الذاتي، ويشعر بأعراض خفيفة للمرض لكنه في صحة جيدة بشكل عام.
وفي الدوري الإنكليزي الممتاز، تم تسجيل 10 حالات جديدة في الجولة الأخيرة من اختبارات كورونا، إحداها لإيلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، والمدير الفني لوست هام ديفيد مويس، وذلك على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتبعتها الأندية لتقليل مخاطر العدوى.جر الصحي المطلوبة”.
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