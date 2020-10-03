تراند اليوم : المتحولة جنسياً جويل بدر تستعين “بالمفتي الشرعي”

نشرت جويل بدر على صفحتها الخاصة على “إنستغرام” فيديو يظهر لحظة تقدّم حبيبها حسين نجدي بطلبه الزواج منها. وظهر الثنائي خلال تواجدهما في مرآب للسيارات، حيث ركع أمامها حسين حاملاً باقة من الورود، إضافة إلى بالونات وخاتم الزواج.

كذلك نشرت جويل فيديو يظهر فيه احتفال عائلي صغير لمناسبة ارتباطها بحسين نجدي.

وكانت جويل قد كشفت في تصريحات سابقة أنها مرتبطة بحسين، والذي جمعتها به علاقة عاطفية منذ سنة، وذلك بعد مواجهتهما العديد من المعاناة بسبب الناس وعودتهما للمفتي الشرعي الذي يخصّ مذهبها الديني.

وقالت بدر انه سيكون هناك حفل زفاف كبير، مشيرة الى ان حبيبها حارب كثيرا من اجلها، وليس عنده أية مشكلة بالكلام الذي يقوله الناس كونها انسانة متصححة جنسيا، اذ يحق لها الزواج كأية إمراة في العالم.