شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: مصر حاليا عايشة انتصارات كتير.. ومحمد فؤاد: مش هانرجع للوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب هشام عباس ان أجواء الاحتفالات اليوم كانت ممتعة للغاية مشيرا الى ان نصر أكتوبر هو انتصار عظيم رغم ان هناك الكثير يرى ان هذا الانتصار حجمة كبير على مصر مؤكدا على ان مصر تشهد كذالك حاليا عدد كبير من الانتصارات في جميع النواحي كالعقارات والصحة والتعليم والتي تعد إنجازات عظيمه.

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وتابع عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامي رضوان اننا كمصريين لسنا معتادين على تلك الانتصارات الكثيرة والعظيمة والمتتالية التي تعيشها مصر حاليا مشيرا الى ان انتصار أكتوبر العظيم يعتبر معجزه.

من جانبة قال الفنان محمد فؤاد ان الاحتفالات اليوم في مصر حملت عدد كبير من معانى الوطنية وكأنه يوم عيد وكأن المصريين يقولون اننا لن نرجع للوراء خطوة واحدة مشيرا على ان الله تعالى اكبر من دعوات الجماعات الإرهابية .