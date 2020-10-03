شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين وافى تؤكد ردود أفعال الجمهور لدورى فى "ضى القمر" حنين لذكرى والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إبن الوز عوام" استطاعت الفنانة ياسمين ممدوح وافى أن تثبت صحة هذه المقولة فى أول ظهور درامى لها، حيث تألقت ياسمين فى دور "نيڤين" بمسلسل إلا أنا، حكاية ضى القمر، وأستطاعت أن تثبت حضورها وتخطف الأنظار لأداءها المميز والممتع .

كشفت الفنانة ياسمين ممدوح وافى لليوم السابع تفاصيل تجربتها الدرامية الأولى حيث قالت رشحت لدور نيڤين فى مسلسل إلا أنا من قبل المخرجة مريم الأحمدى عندما شاهدتنى فى العرض المسرحى " أفراح القبة " وكان دورى فيه لم يتخطى الخمس دقائق على المسرح ، فتواصلت معى ورشحتني لدور نيڤين ، وأعتذرت بعد ذلك عن حلقات ضى القمر ، وأحتل مكانها المخرج أحمد حسن الذى دعمنى جدا ومن خلال جلسات العمل معه بدأ يعرفنى أدوات الممثل والفرق بين تمثيل المسرح والدراما لأنها كانت أول تجربة درامية لى وأول وقوف أمام الكاميرا .

وعن دورها فى المسلسل قالت ياسمين ، أقدم دور " نيڤين " وهى شخصية مليئة بالمشاعر والأحاسيس الصادقة ، وطيبة وجدعة وتحب الخير لأصدقائها ، ولكن فى نفس الوقت ليس لديها ثقة فى نفسها وغير متصالحه معها ويعود ذلك بسبب زيادة وزنها الملحوظ وخذلان الكثير مما حولها لها ، فهى تركيبة خاصة لأنها موجودة بكثرة حولنا ومن السهل أن نتعاطف معها ، فنيڤين طيلة الوقت تشعر أنها لم تحقق الصورة الاجتماعية كأنثى وليست مشكلتها الحقيقية هى زيادة وزنها ولكن هى عدم تقبلها لنفسها وشكلها .

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وأضافت ياسمين ، لم اتوقع ردود الأفعال نحو دورى خاصة أنها فاجئتنى من أول ظهور لى وحتى قبل عرض مشاهد الماستر سين والتى توضح إمكانياتى كممثلة ، وأعتقد أن جزء كبير من ردود الأفعال هى حنين لذكرى والدى وإشتياق الجمهور لشيء من روح الفنان الراحل ممدوح وافى .

وأوضحت ياسمين وافى أنها تعمل فى المسرح منذ ١٣ عام وشاركت فى كل أدواره ولم يكن التمثيل هو الخيار الأول لها بل كان الخيار الأخير فقد عملت كمخرجة وكدراماترورج وشاركت فى باقى عناصر العرض المسرحى ، وكانت أول تجربة تمثيل لها فى عرض هاملت عام ٢٠١٣ ، والتجربة التالية كانت " أفراح القبة " الذى يعرض حاليا فى مسرح الشباب والتى جاءت مشاركتها فيه بالصدفة عندما أعتذرت إحدى أبطال العمل بعد بروفات عام كامل وأجمع فريق العمل أن ياسمين هى الأنسب للدور لأنها كانت اعمل مخرج منفذ العرض وفهمت كل أبعاد الدور وقد كان .

وتابعت ياسمين وافى ، نشأتى فى بيت فنى جعلتنى أخشى أن أخوض التجربة ، بالرغم أن والدى رحمة الله عليه كان يرى موهبتى منذ الصغر وكثيرا مانصحنى أن ألتحق بمعهد السينما أو التمثيل ولكننى كنت أرفض ذلك وكنت أرى أننى لا أملك أى موهبة وأن أبى كان يريدنى أن أكون إمتدادا له ، وبعد وفاته وجدتنى أهرول على كل الأماكن التى تذكرنى به وأهمهم المسرح الذى كان يشعرنى بالحنين لوالدى بشكله ومصطلحاته التى كان يرددها دائما ومن هنا عشقت المسرح .