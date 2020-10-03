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فيديو.. أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الإمارات

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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فيديو.. أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الإمارات

السبت 3 أكتوبر 2020

تلقت الفنانة الإماراتية أحلام جرعة من لقاح ، وذلك ضمن البرنامج الوطني لاستخدام لقاح "كوفيد-19" في الإمارات.

 

ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء حصولها على جرعة أولى من اللقاح، مشيرة إلى أنها ستتلقى جرعة ثانية بعد شهر من الاَن.

 

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وعلقت أحلام على الفيديو: "إيمانًا مني وتقديراً للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقاً من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا، وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد، (لا تشلون هم)".

 

وكانت أحلام أجرت مسحات فيروس كورونا مؤخرًا بعد عودتها من عقب مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي، إذ عزلت نفسها عن أولادها والتزمت بالحجر الصحي حفاظًا على أسرتها.  

 

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