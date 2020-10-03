شكرا لقرائتكم خبر عن كريس جينر تواجه اتهامات بالتحرش بحارسها الشخصى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت كريس جينر وكورتني كاردشيان مزاعم التحرش الجنسى فى دعوى قضائية جديدة رفعها مارك ماكويليامز حارس شخصى سابق كان يعمل مع العائلة في عام 2017، فالحارس الشخصى لجينر اتهمها بالتحرش ومضايقات جنسية، فيما نفت محامى جينر، مارتي سينجر، المزاعم في بيان لموقع نشره موقع ديلى ميل، وعلى الرغم من ذكر اسم كورتنى فى الدعوى، إلا أنها ليست متهمة بارتكاب أى شيء غير لائق.



كريس جينر وابنتها كوريتنى

وبحسب ما نشرت ديلى ميل عمل ماك ويليامز مع العائلة في عام 2017، وادعى أن كريس شرعت في التحرش به، ومحاولة لمسه دون رغبة منه، كما زعم أن كريس كانت تتسبب بشكل متكرر ومتكرر في اتصال جسدها بجسده بشكل حميمى، كذلك يدعى أنها حاولت تدليك رقبته وكتفيه وذراعيه وظهره دون موافقته. وشملت الدعوى أيضا السخرية والمضايقات والاستخفاف، وغير ذلك من إساءة المعاملة المهينة من قبل كريس.

وبحسب ما ورد اتصل ماك ويليامز بقسم الموارد البشرية بشركة الأمن، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى، حيث تم تعليقه عن العمل مع كريس، لكن لا يزال مكلفًا بتفاصيل كورتنى كاردشيان.

وذكر ديل ميل أيضا أن أن حارس الأمن السابق قد طُرد من العمل فى 12 سبتمبر 2018، وبعد فترة وجيزة رفع دعوى لدى وزارة التوظيف، وادعى أنه بعد خروجه تحمل مضايقات وترهيب وتهديد بسوء السلوك في محاولة لثنيه أو منعه من اتخاذ أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية.