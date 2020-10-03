صور| لبلبة تودع الصيف في جلسة تصوير بالأصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة لبلبة، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود رؤوف.

ظهرت لبلبة في الصور بإطلالة صيفية، وسيطر اللونان الأصفر والأخضر عليها.

لبلبة كان أخر أعمالها فيلم "كازابلانكا" إخراج بيتر ميمي، وبطولة غادة عادل وأمير كرارة، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، وفي التليفزيون شاركت ببطولة مسلسل "الشارع اللي ورانا" أمام فاروق الفيشاوي، درة، شيرين، نسرين أمين، نهى عابدين، إخراج مجدي الهواري.

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