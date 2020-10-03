محمود عبد المغني يكشف عن صورة عائلية مع أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: كشف الفنان محمود عبد المغني، عن صورة عائلية تجمعه بأسرته. ونشر عبد المغني، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وظهر بجواره زوجته وأبناءه، ونالت الصورة إعجاب متابعيه. يذكر أن، محمود عبد المغني يشارك فى مسلسل "خيط حرير"، المقرر عرضه الفترة المقبلة على شاشات المتحدة. Advertisements المسلسل خرج من السباق الرمضاني لعام 2020، بسبب جائحة كورونا. "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عز الدين، نيقولا معوض، محمود عبد المغني، وعدد من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.

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