"كمامة إيمي سمير غانم واطلالة أنيقة لعبير صبري".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد – هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيللي مقدسي

ظهرت الفنانة نيللي مقدسي، بإطلالة حمراء أمام متابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"مرحباً أكتوبر".

رضوى الشربيني

بفستان جديد من تصميمها.. ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، به أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "بعيدا عن إنه محدش فينا عرف يحدد لون الفستان، لكنه من تصميمي.. يا رب يكون عجبكم".

عبير صبري

إطلالة أنيقة، ظهرت بها الفنانة عبير صبري، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا نور الدين

التقطت الفنانة ميرنا نور الدين، صورا لها بإطلالة جديدة طرحتها أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

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ظهرت أسما شريف منير، بإطلالة بسيطة عبر حسابها على إنستجرام، جعلت الفنانة منى زكي تعلق عليها قائلة : "جميلة".

أمينة خليل

ببوكيه ورد.. ظهرت الفنانة أمينة خليل، أمام جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، حيث تتواجد في الإمارات ، معربة عن سعادتها بتواجدها في دبي.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وهى تبتسم، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

خطفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الأنظار بإطلالتها الصيفية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

إيمي سمير غانم

بالكمامة وأمام الاسانسير.. أطلت الفنانة إيمي سمير غانم، في أحدث ظهور لها أمام جمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث إطلالة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.