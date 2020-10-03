الكينج ويسرا ومنة شلبي.. نجوم الفن في حفل زفاف أمير شاهين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على منة جاب الله، مساء اليوم الجمعة، في فندق ريتز كارلتون بوسط البلد بحضور نجوم الفن.

وفي مقدمة النجوم الذين حضروا الحفل، الكينج محمد منير، يسرا، هاني رمزي وزوجته، هاني سلامة، رانيا فريد شوقي، منة شلبي، هالة صدقي، هنا شيحة، بشرى، محمد الشرنوبي، انتصار، المنتج جمال العدل، وغيرهم.

واحتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته في 11 سبتمبر الماضي، بحضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والنجمة هنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.