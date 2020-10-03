تراند اليوم : شاهد..اللقطات الأولي من حفل زفاف أمير شاهين و منة جاب الله بأحد فنادق القاهرة

يحتفل الفنان أمير شاهين، خلال الساعات المقبلة، بحفل زفافه على منة جاب الله، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

أعربت شقيقته الفنانة إلهام شاهين على عن سعادتها باتخاذه هذا القرار، وأكدت إلهام في تصريح سابق لـ”القاهرة 24″ أنها سعيدة باتخاذ شقيقها هذا القرار، قائلة: “أنا طبعًا ساعدته، وكنت عايزاه يتجوز، والحمد لله ربنا أكرمه ببنوتة لذيذة وربنا يوفقهم يا رب”.

وكشفت الفنانة في تصريحات سابقة عن تفاصيل الخطبة وعلافة أمير بخطيبته، حيث قالت إن العروس هي منة جاب الله خريجة معهد السينما وتعمل مونتيرة، وبعيدًا عن الخطبة تجمعهما صداقة عن طريق صديق أمير المُقرب المُنتج أحمد عبد العاطي المتزوج من شقيقة منة.





