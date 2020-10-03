تراند اليوم : بنت الـ75 سنة ” لبلبة ” تظهر جمالها و ترجع لأيام ثانوي – اتفرج

خضعت الفنانة لبلبة لجلسة تصوير جديدة بالساحل الشمالي تودع بها الصيف، بعدسة المصور محمود رؤوف.

وظهرت لبلبة في جلسة التصوير الجديدة، بإطلالتين الأولى وهي تروي الحديقة وتستمتع بمناظرها الخلابة وارتدت فيها شورت سترتش، وبلوزة صفراء، والثانية بملابس كلاسيكية، بفستان ذهبي ومعها جرة صفراء.

يأتي ذلك بعد جلسة التصوير الصيفية التي خضعت لها لبلبة في سبتمبر الماضي، وظهرت الفنانة صاحبة الروح الشقية الجميلة بإطلالة رائعة حيث ارتدت سالوبيت ازرق يتماشي مع اجواء الصيف والساحل.

لبلبة دائما تهتم بمظهرها واناقتها، فكل اطلالاتها رائعة وتظهر فيها روح الشباب، فهي دائما تواكب كل تطورات الموضة التي تتناسب مع جمالها واناقتها، وحرصت على ارتداء سلاوبيت باللون الازرق ليظهر قوامها الممشوق.

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واستجابت لبلبة لدعوة المصور رؤوف و التصوير امام منزلها بالساحل الشمالي و هي نادرا ما تقبل ان يقوم احد بتصويرها.

لبلبة قضت اجازة الصيف بصحبة اصدقائها النجمة إلهام شاهين، والمذيعة بوسي شلبي.