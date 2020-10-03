تراند اليوم : ملوك جمال .. شاهد عائلة الفنان أحمد زاهر و الـ4 بنات

يحل الفنان أحمد زاهر وزوجته وبناته الأربع “ملك وليلى ونور ومنى” ضيوفا على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، على قناة dmc.

نشر زاهر صورة جمعته بأسرته من اللقاء عبر حسابه على Instagram، موضحا أن اللقاء سيعرض قريبا على شاشة dmc.

من ناحية أخرى، يُعرض لأحمد زاهر حاليا في دور السينما، فيلم “زنزانة 7” ويشاركه البطولة نضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي، من خلال مسلسل “البرنس” مع الفنان محمد رمضان، وروجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وريم سامي، وسلوى عثمان، إخراج وتأليف محمد سامي.