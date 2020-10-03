تراند اليوم : بفستان أسود شفاف .. منة شلبي بتجنن السناجل بأنوثتها – اتفرج

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات من حفل زفاف أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وضمت الصورة العديد من النجوم ومنهم منة شلبي.

وظهرت بها منة شلبي، مرتدية فستان طويل باللون الأسود من الشبيكة الشفافة التى تبرز عن جمالها، ودون أكمام ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت من شلبي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البيج الناعم مع الماسكارا الجذابة التى تبرز جمال عيونها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.