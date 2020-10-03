تراند اليوم : علي حمام السباحة .. عبير صبري بتعزمك علي الاكل من ايديها – اتفرج

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عبير صبري بنظارة شمس، وخطفت الأنظار بمكياجها الهادي الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان البسيطة بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل “خيانة عهد” مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

كما شاركت في مسلسل “البيت الكبير” بطولة لوسى، سوسن بدر، عبير صبرى، مجدى كامل، داليا مصطفى، حجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وحسناء سيف الدين، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وشارك فى الجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة

وفى سياق آخر تنتظر عبير صبرى تصوير المشاهد الأخيرة لها فى فيلم “2 طلعت حرب” مع المخرج مجدى أحمد على حيث يتبقى لها أيام معدودة وتودع العمل بالكامل، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد وفيق وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، محمود قابيل ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

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وكان آخر أعمال عبير صبرى فى السينما فيلم “اللى اختشوا ماتو” قبل 4 سنوات وشاركت فى بطولته الى جانب غادة عبد الرازق وسلوى خطاب وهيدى كرم ومروى اللبنانية ومروى عبد المنعم وأميرة الشريف وأحمد صفوت ومحمد محمود عبد العزيز وايهاب فهمى وأحمد الشامى وتأليف محمد عبد الخالق وإخراج اسماعيل فاروق.