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فيديو.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مارلين مونرو السبت 3 أكتوبر 2020 جذبت الفنانة المصرية هنا الزاهد أنظار متابعيها بإطلالة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وخضعت الزاهد لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة ساحرة تشبه النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو (1926- 1962). وظهرت الزاهد مرتدية فستاناً أحمر مفتوحاً وتسريحة شعر شقراء تشبه إطلالة مارلين مونرو. Advertisements وتستعد هنا الزاهد لخوض أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية بعمل ينتمي لنوعية أعمال المؤلفة من 45 حلقة. View this post on Instagram ❤❤❤❤❤🖇 @hannahelzahed @hannahelzahed @hannahelzahed #hannahelzahed #هناالزاهد_عشق_لا_ينتهي😍 #هنا_الزاهد_باربي_الشرق #هناالزاهد_سندريلا_الجيل_للجديد #هناالزاهد_عشق_لا_ينتهي #هناالزاهد_عشق_لا_ينتهي #هنا_الزاهد_خط_احمر #هنا_الزاهد #هنا_الزاهد_قدوتنا #اكسسوارات #اكسبلور_explore #الغسالة #احمد_فهمي_ملك_الكوميديا #احمد_فهمي #احمد_فهمي_هنا_الزاهد_صحاب_السعاده_الحقيقين #هزر_فزر #قصة_حب A post shared by hannah,s world (@hannah_elzahed_fans_) on Oct 1, 2020 at 3:38pm PDT

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