فن ومشاهير

فيديو.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مارلين مونرو

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مارلين مونرو والان مع التفاصيل

فيديو.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مارلين مونرو

السبت 3 أكتوبر 2020

جذبت الفنانة المصرية هنا الزاهد أنظار متابعيها بإطلالة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وخضعت الزاهد لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة ساحرة تشبه النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو (1926- 1962).

 

وظهرت الزاهد مرتدية فستاناً أحمر مفتوحاً وتسريحة شعر شقراء تشبه إطلالة مارلين مونرو.

Advertisements

 

وتستعد هنا الزاهد لخوض أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية بعمل ينتمي لنوعية أعمال المؤلفة من 45 حلقة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مارلين مونرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا