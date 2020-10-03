نقل الرئيس الأمريكي ترامب للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

رنا صلاح الدين - وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

ومرّ ترامب الذي ارتدى بدلة سوداء أمام الصحافيين الذين كانوا ينتظرون خروجه من البيت الأبيض، دون أن يجيب على أسئلة.

وصعد على الرئيس الأمريكي، على متن المروحية الرئاسية (مارين وان). حيث غادرت المروحية إلى مستشفى والتر ريد العسكري حيث يوجد للرئيس جناح طبي آمن خاص.

ونشر ترامب رسالة مصورة على حسابه على توتير، قال فيها: "أظن أنني في حال جيدة جدا".

وكانت قد قالت كايلي مكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان صحفي: "لا يزال الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم".